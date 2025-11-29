Минниханов поручил провести независимую экспертизу проекта птицефабрики в Пестрецах

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести независимую экспертизу проекта строительства птицеводческого комплекса в Пестречинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Решение о проверке нового комплекса холдинговой компании «Ак Барс» было принято после многочисленных обращений жителей Пестречинского района, обеспокоенных планами строительства птицефабрики. Правительство республики уже начало проверку ситуации.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в середине ноября также поручил провести процессуальную проверку стройки. Также в следственном управлении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Влас Северин