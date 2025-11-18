Цыплят по осени посчитали

Начатое строительство новой птицефабрики холдинговой компании «Ак Барс» под Казанью привело к возбуждению уголовного дела и сбору более тысячи подписей, а также личному вмешательству главы республики и председателя СКР Александра Бастрыкина. Активные граждане намерены заблокировать стройку.

Татарстанский «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова планирует построить новую птицефабрику между двумя крупными селами — Богородское Пестречинского района и Сокуры Лаишевского района Татарстана, в пригороде Казани. В радиусе потенциального распространения неприятных запахов от цехов по выращиванию бройлеров и складирования помета проживает несколько тысяч человек, которые на днях создали группу противников строительства в мессенджере Telegram. Инициативные граждане привлекли к работе над блокировкой стройки юристов, намереваясь вскладчину оплатить их услуги, а также организовали сбор подписей против проекта в нескольких крупных населенных пунктах в округе.

Птицеводческий комплекс «Ак Барс» ООО «Птицеводческий комплекс „Ак Барс“» — компания, занимающаяся производством и консервированием яиц и мяса птицы, в том числе под брендами «Яратель» и «Пестречинка». Зарегистрирована 10 сентября 2007 года на базе агрофирмы «Ак Барс-Пестрецы» и входит в структуру АО «Холдинговая компания „Ак Барс“». Уставный капитал — 896,1 млн руб. За 2024 год выручка составила 15,9 млрд руб. Компанией на 78,54% владеет Иван Егоров. По данным на 22 мая 2025 года, птицеводческий комплекс «Ак Барс» занимал 19,0554% рынка «Производство и консервирование мяса птицы». Общий объем рынка — 83,56 млрд руб. в год. Производство мяса птицы в Татарстане представлено в основном крупными холдингами: АО «Агросила» — ООО «Челны Бройлер» (доля по РТ — 57,5%) и «Ак Барс Холдинг» — ООО «Птицеводческий комплекс Ак Барс» (26,2%). На двоих приходится до 84% мяса птицы. Во всех категориях хозяйств в Республике Татарстан в 2025 году прогнозируется произвести 229 тыс. тонн мяса птицы к уровню 2024 года с ростом на 4,5%.

О строительстве комплекса по выращиванию бройлеров и компостированию куриного помета обитатели Тагашево, Арышхазды и Ильинского узнали из открытых источников этой осенью, хотя соответствующие изменения в генплане сельского поселения Кулаево появились еще в 2021 году. Впрочем, активисты против птицефабрики решительно настроены заблокировать уже стартовавшую стройку. Они собирают подписи в окрестных поселках. По их словам, между 2021 и 2025 годами, вероятно, была определена стоимость застраиваемого «Ак Барсом» земельного участка и у него появился новый владелец. Однако документов о продаже земли и ее переводе в другой вид назначения гражданам найти не удалось, хотя они должны были быть опубликованы в открытом доступе.

«Пусть докажут, что документы были опубликованы, обсуждение с гражданами проводилось. Мы там не были и об их проведении не знали. Сейчас нужно бороться. Цель — заблокировать строительство, — рассказала „Ъ Волга-Урал“ участница протестной группы Диана. — Проблема не только в близости к жилым домам. Цех складирования куриного помета на плане комплекса, представленном компанией, расположен прямо на ручье, который втекает в Мешу».

Исполком Пестречинского района утверждает, что публичные слушания по птицефабрике состоялись.

«Замечаний от граждан во время слушаний не поступало», — заверил заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ по строительству Рамиль Шайхутдинов.

Жалобы жителей начали поступать только после начала строительства птицефабрики. По мнению Шайхутдинова, это связано с тем, что граждане больше обращают внимание на то, что происходит на территории, чем на документацию. Активисты утверждают, что уже собрали около тысячи подписей, против строительства.

Внимание на многочисленные обращения граждан обратили раис Татарстана и глава СКР Александр Бастрыкин.

«В связи с большим количеством обращений в адрес раиса Республики Татарстан от жителей Пестречинского района в связи со строительством птицефабрики Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики проверить ситуацию и доложить», — сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Утром во вторник стало известно, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому провести процессуальную проверку стройки и доложить о ее промежуточных результатах.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления», — сообщило в соцсетях СУ СК России по Республике Татарстан. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Птицеводческий комплекс «Ак Барс» был недоступен для комментариев на момент подготовки материала. В республиканском Минсельхозе «Ъ Волга-Урал» сообщили, что во исполнение подпункта «П» пункта 6 указа Президента Российской Федерации от 7.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации» для республики Татарстан установлены целевые показатели производства продукции животноводства.

Во исполнение данного указа к 2030 году Республика должна увеличить производство мяса птицы на 25 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом. Для достижения этих целевых показателей необходима реализация новых инвестиционных проектов по строительству птицеводческих комплексов.

«Одним из них является строительство дополнительных птицеводческих корпусов на 600 тыс. голов птицеводческого комплекса „Ак Барс — Пестрецы“ в Пестречинском муниципальном районе. Реализация данного проекта позволит увеличить производство птицы на убой в живом весе на 12 тыс. тонн», — рассказали в пресс-службе татарстанского Минсельхозпрода.

Ранее «Ак Барс холдинг» уже оказывался в центре противостояния с гражданами при реализации проекта в Лаишевском районе Татарстана. Недовольны неприятными запахами от птицефабрики были жители Сокуров, Кирби, Травкино и Габишево. В июле 2023 года сообщалось, что местные жители жаловались на неприятный запах смеси отходов производства и аммиака, который, по их мнению, исходил от местной птицефабрики. В марте 2024 года сообщалось, что жители села Альвидино Пестречинского района Татарстана пожаловались на сброс куриного помета с птицефабрики «Яратель» на прилегающую территорию.

По словам судебного эксперта экспертной группы Veta Александра Терентьева, на практике именно градус недовольства граждан определяет судьбу таких объектов. «Нормы права в таких ситуациях уходят на второй план. Даже если у инвестора/собственника такого объекта все отлично с разрешительной документацией, заключениями экспертиз, лицензиями и т. д., но градус общественного возмущения настолько высок, что конфликт начинает формировать риски для репутации администрации муниципального образования, хуже — региональных, а совсем плохо — федеральных органов власти, вероятность того, что найдутся законные основания для того, чтобы согласованный проект развития территорий был пересмотрен или отменен, можно оценить как очень высокую», — говорит господин Терентьев.

Сергей Кощеев