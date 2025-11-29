Прокуратура обязала властей Гари отловить безнадзорных животных

Серовский районный суд (Свердловская область) удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на администрацию Гаринского района обязанность в течение 60 дней заключить контракт на отлов безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее прокуратура Гаринского района (Свердловская область) проверила исполнение муниципалитетом законодательства об ответственном обращении с животными. В ходе проверки ведомство выявило, что за первое полугодие текущего года поступило шесть сообщений жителей поселка городского типа Гари о нападении на них бездомных собак.

Отметим, что на территории муниципалитета действует программа «Формирование комфортной городской среды Гаринского муниципального округа на 2025-2030 года», в рамках которой на отлов бездомных животных из местного бюджета выделены денежные средства.

Несмотря на это, контракт на отлов безнадзорных животных не был заключен: мер по отлову бездомных собак не принято, работа по оказанию муниципальной услуги не оказано.

«Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в думе Екатеринбурга призвали усыплять бездомных животных. В частности: депутат Михаил Вечкензин («Единая Россия»; ЕР) предложил остальным избранникам призвать заксобрание Свердловской области разрешить эвтаназию бродячих животных на территории региона.

Артем Путилов