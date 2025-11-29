Первая оккупация Ростова завершилась 84 года назад

Ростов-на-Дону отметил 84-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила администрация города.

29 ноября 1941 года советские войска освободили Ростов от оккупации, которая длилась восемь дней. Гитлеровцы захватили город 21 ноября того же года.

Музей истории подготовил выдержки из газет от 30 декабря 1941 года, посвященные освобождению. Короткий период первой оккупации вошёл в историю под названием «Кровавая неделя».

Боевые действия начались 26 ноября в станице Гниловской. На следующий день восточная оперативная группа 56-й армии форсировала Дон и Аксай, а западная группа продолжила бои за Гниловскую. 28 ноября советские части вышли на восточную окраину города, где развернулись уличные сражения.

Освобождение произошло 29 ноября в результате удара частей 56-й, 9-й и 37-й резервной армий. Это стало первой крупной победой Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

В память о сражениях за станицу Гниловскую сооружён мемориальный комплекс на Кумженской косе. Ростов-на-Дону вошёл в военную историю как «город первого удара».

Тат Гаспарян