Hyundai Solaris сбил ребенка в центре Ростова

В Ростове-на-Дону водитель Hyundai Solaris сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП произошло 29 ноября около 11:30 возле дома 27 по улице Жданова. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения совершил наезд на девочку 2018 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция призвала пешеходов и автомобилистов соблюдать осторожность. «Переходите дорогу только по пешеходным переходам, не выбегайте на проезжую часть и всегда контролируйте детей у края дороги», — отметили в ведомстве.

Тат Гаспарян