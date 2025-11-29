РБК: принцип «12 стульев» поможет защититься от «бабушкиной схемы» с квартирой

Юристы рассказали, как защитить покупателя недвижимости от так называемой «бабушкиной схемы», когда пожилые продавцы спустя время требуют через суд вернуть проданную квартиру, обвиняя покупателя в мошенничестве. В беседе с РБК эксперты предложили использовать принцип из романа «12 стульев» — возврат квартиры продавцу должен происходить только после того, как покупатель получит обратно свои деньги.

Суть мошенничества состоит в том, что пенсионеры продают жилье, а потом заявляют о давлении мошенников, требуя признать сделку недействительной. При этом уплаченные деньги не возвращаются, так как якобы уже переданы аферистам. Чтобы снизить риски, юристы советуют на этапе заключения договора купли-продажи фиксировать, что продавец действует осознанно и не находится под чужим влиянием. Такой пункт поможет доказать добросовестность покупателя и даст основание претендовать на компенсацию от государства согласно закону о госрегистрации недвижимости.

Если же иск уже подан, специалисты рекомендуют настаивать в суде на применении механизма двусторонней реституции. Это значит, что право собственности возвращается прежнему владельцу только после полного возврата уплаченных покупателем средств. Росреестр поддерживает эту инициативу, поскольку без нее продавец может вернуть квартиру, а денег покупатель назад не получит. До возврата средств жилье остается в залоге у покупателя, что защищает его интересы.

Согласно статистике, в 2025 году число таких судебных споров выросло на 15–20%. Судебная практика остается неоднозначной. Например, Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в возврате квартиры, подтвердив ее дееспособность при сделке. При этом московский суд вернул жилье певице Ларисе Долиной после признания сделки фиктивной. Иск новой владелицы жилья не удовлетворили.

