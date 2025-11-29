На уборку кладбища в Невинномысске тратят 5 млн рублей

В Невинномысске проходит механизированная уборка городского кладбища. Работы выполняет МБУ по благоустройству города, ликвидируя навалы мусора, веток и листвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Миненков Фото: Михаил Миненков

Ежегодно из городского бюджета на поддержание порядка на территории погоста выделяется около 5 миллионов рублей. Значительная часть средств направляется на оплату труда сотрудников, эксплуатацию техники и утилизацию отходов.

Михаил Миненков обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к городскому кладбищу. Он попросил не допускать складирования отходов в неустановленных местах, а собранные ветки и мусор оставлять на специально оборудованных контейнерных площадках.

«Соблюдение простых правил обеспечит чистоту, экономию бюджетных средств и, самое главное, будет свидетельством проявления уважения к памяти усопших и труду работников, обеспечивающих уход за кладбищем»,— подчеркнул градоначальник.

Тат Гаспарян