ФСБ показала кадры задержания при попытке теракта на газопроводе в Подмосковье

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и допроса мужчины по делу о подготовке взрыва на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Подмосковья. Его задержали ночью при попытке установить самодельное взрывное устройство.

На допросе мужчина, лицо которого скрыто, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По его словам, после начала спецоперации его завербовали представители украинских спецслужб. Он выполнял задания кураторов и согласился устроить теракт на газопроводе. Задержанный также рассказал, что получил от украинских кураторов $4 тыс. на покупку автомобиля для подготовки теракта.

В тайнике у мужчины хранились компоненты для изготовления взрывного устройства и другое оборудование. Задержанному поручили с помощью электробура сделать отверстие рядом с газопроводом, заложить туда бомбу и взорвать объект. Среди изъятых устройств, как показано на видео ФСБ, были самодельные взрывные устройства, замаскированные под тюбики монтажного клея.