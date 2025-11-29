ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

Спецслужбы Украины планировали совершить теракт на магистральном газопроводе в Московской области, сообщила ФСБ. В Серпуховском районе региона при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) задержан россиянин 1969 года рождения.

По данным ФСБ, гражданин РФ был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. Он попал туда за нарушение миграционного законодательства. После вербовки его под видом депортации отправили в Россию.

В ноябре россиянин по заданию «украинского куратора» купил машину и электробур, утверждает ФСБ. По полученным координатам мужчина изъял из схрона несколько СВУ. Он должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он планировал через третьи страны вернуться на Украину.

У задержанного изъяли четыре самодельных взрывных устройства, замаскированные под тюбики с монтажным клеем, а также средства связи, следует из пресс-релиза центру общественных связей ФСБ.