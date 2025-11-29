Во Владикавказе инспекторы обнаружили незаконный ксенон у 10 водителей

Сотрудники ГИБДД Северной Осетии провели во Владикавказе профилактические рейды, направленные на предупреждение аварий с участием пассажирского транспорта и повышение безопасности перевозок. Об этом сообщила Госавтоинспекция РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В проверках участвовали государственные инспекторы по техническому надзору. В ходе рейдов выявлено 24 административных правонарушения.

Среди нарушений: одно нарушение требований законодательства об ОСАГО, 11 случаев управления транспортом при наличии неисправностей, запрещающих эксплуатацию. При этом в одном случае обнаружены незаконные изменения конструкции, в десяти — установка световых приборов, не соответствующих требованиям.

Зафиксировано семь нарушений, связанных с шумом, а также один случай неуплаты административного штрафа в установленный срок.

Госавтоинспекция напомнила, что техническая исправность транспорта, соблюдение требований перевозки пассажиров и своевременное оформление необходимых документов являются обязательными условиями безопасности на дорогах. Подобные рейды будут продолжены для снижения аварийности и сохранения жизни граждан.

Тат Гаспарян