В Курской области 600 человек остались без электричества после удара ВСУ

При ударе ВСУ поврежден объект энергетики в селе Крупец в Курской области. Почти у 600 человек отключено электроснабжение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

ЧП случилось в Рыльском районе. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам и устранят все повреждения, «как только позволит обстановка», уточнил в Telegram господин Хинштейн.

Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. После начала российской военной операции в области ввели режим КТО и режим ЧС федерального уровня. По данным Минобороны РФ, ночью над областью сбили три беспилотника.