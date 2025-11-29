Паслер: завершен ремонт первого участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск

Рабочие завершили капитальный ремонт первого участка дороги Нижняя Салда — Алапаевск в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

На отремонтированном участке обустроили новое дорожное полотно, обеспечили необходимой инфраструктурой: установили более 200 метров барьерных ограждений, 72 сигнальных столбика и 63 дорожных знака, нанесена разметка.

«Второй участок — с 6-го по 15-й километр — отремонтируем и сдадим в 2026 году. Этот объект — один из самых протяженных в 2025 году», — отметил Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Отметим, в этом дорожном сезоне в регионе отремонтировали более 440 км трасс, из которых 285 км — в рамках нацпроекта.

Ранее Денис Паслер на прямой линии объявил, что в 2026 году дорожный фонд региона составит 40 млрд руб. Деньги направят на улучшение безопасности и качества дорог, включая ремонт и модернизацию инфраструктуры.

Помимо этого, установлено около 1,5 тыс. дорожных знаков. Также губернатор региона отметил, что создано 380 новых переходов, в основном — возле школ, спортивных и культурных объектов.

