Паслер: в 2026 году дорожный фонд региона составит 40 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на прямой линии объявил, что в 2026 году дорожный фонд региона составит 40 млрд руб. Средства направят на улучшение безопасности и качества дорог, включая ремонт и модернизацию инфраструктуры.

В этом году отремонтировано 440 км дорог и установлено около 1,5 тыс. дорожных знаков. Денис Паслер отметил, что продолжается обновление разметки. Особое внимание уделяют пешеходным переходам: создано 380 новых переходов, в основном возле школ, спортивных и культурных объектов. Среди крупных проектов — расширение трасс Екатеринбург–Тюмень, Екатеринбург–Пермь и направления на Челябинск.

Губернатор также рассказал о ходе транспортной реформы в Екатеринбурге. По его словам, внедрение брутто-контрактов уже дало результаты: в этом году поступили 50 троллейбусов, еще 50 будут доставлены в ближайшее время. До конца года в город поступят 11 трехсекционных трамваев и четыре «гармошки». Заключены контракты на поставку 20 автобусов большего класса, из которых 15 уже доставлены. Также закуплено 159 автобусов среднего класса. Обновление общественного транспорта в Екатеринбурге продолжится в следующем году. Также планируется приобрести 316 единиц автобусов для свердловских муниципалитетов.

Мария Игнатова