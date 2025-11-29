В Нижних Сергах местный житель обвиняется в нападении с ножом на полицейского

Местному жителю Нижних Серег предъявили обвинение по ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за то, что тот напал на полицейского с ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Инцидент произошел 16 ноября текущего года. По данным следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу. После чего, на вызов от пострадавшей, на место преступления прибыли сотрудники полиции.

Недовольный их присутствием, обвиняемый схватился за нож, угрожая одному из приехавших силовиков. Затем местный житель применил к одному из полицейских «физическое насилие». Дальнейшие действия обвиняемого были оперативно пресечены.

«Тревожное сообщение о произошедшем бытовом конфликте в территориальный отдел полиции поступило от супруги ныне уже обвиняемого. Женщина, пострадавшая от рукоприкладства подвыпившего спутника жизни, решила не мириться с этим фактом и вызвала представителей МВД. Невзирая на форменное обмундирование и служебные удостоверения сотрудников, дебошир и не думал униматься и ещё больше разбушевался. Теперь за своё поведение ему предстоит ответить по всей строгости закона — за содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы», — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Артем Путилов