В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность на ночь

Власти Ставропольского края в четверг вечером объявили в регионе беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале в 18:49 28 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112»,— написал глава региона.

Режим особого внимания действовал до утра пятницы. В 9:05 29 ноября губернатор сообщил об отмене ограничений.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности»,— уведомил он жителей.

Всего российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата.

Тат Гаспарян