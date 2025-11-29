Суд заставил добывающую компанию рекультивировать 9 га земли на Ставрополье

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение АС Ставропольского края, обязавшего ООО «Нефтегаз Евразия» восстановить почти 9 гектаров сельхозземель в Изобильненском округе региона.

С иском к предприятию в январе 2024 года обратилось Северо-Кавказское межрегиональное управление Росельхознадзора. АС Ставропольского края в июле 2025 года полностью удовлетворил требования.

Компания должна в течение месяца разработать проект восстановительных работ, получить одобрение государственной экологической экспертизы и начать рекультивацию поврежденного участка.

ООО «Нефтегаз Евразия» зарегистрировано в 2007 году в Ставрополе. Основная деятельность — добыча и первичная обработка известняка и гипса. Уставный капитал составляет 25 тысяч рублей. Бенефициар — Денис Баработкин. Выручка за 2024 год достигла 7,1 млн рублей, прибыль — 2 млн рублей.

Нарушения выявили 5 июня 2023 года во время выездного обследования по жалобе собственника земли Александра Жеганова. На сельхозучастке, предназначенном для производства, инспекторы обнаружили песчаный карьер площадью около 2,2 га и глубиной до 3 метров.

Проверяющие зафиксировали дробильно-сортировочный комплекс, навалы песка и песчаника высотой до 8 метров, а также спецтехнику: бульдозер SDLG, экскаватор CASE CX 210B и грузовики КамАЗ. Установлено, что участок не используется по назначению — сельхозпроизводство не ведется.

Суды признали, что организация причинила вред почвам и уничтожила плодородный слой, нарушив требования по охране окружающей среды.

Тат Гаспарян