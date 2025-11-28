Вместо производства — карьер

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым ООО «Нефтегаз Евразия» обязали восстановить почти 9 га сельхозземель в Ставропольском крае. На сельскохозяйственном участке, предназначенном для производства, инспекторы обнаружили песчаный карьер. Суды решили, что организация причинила вред почвам и уничтожила плодородный слой, нарушив требования по охране окружающей среды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил решение АС Ставропольского края, который обязал компанию «Нефтегаз Евразия» восстановить почти девять гектаров сельскохозяйственных земель в Изобильненском округе Ставрополья.

В январе 2024 года в суд с иском к предприятию обратилось Северо-Кавказское межрегиональное управление Росельхознадзора. Арбитражный суд Ставропольского края в июле 2025 года удовлетворил требования в полном объеме.

Теперь компания обязана в течение месяца создать проект восстановительных работ, получить одобрение государственной экологической экспертизы и начать рекультивацию поврежденного участка.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нефтегаз Евразия» зарегистрировано в 2007 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Уставный капитал — 25 тыс. руб. Бенефициар — Денис Баработкин. Выручка компании за 2024 год составила 7,1 млн руб., прибыль — 2 млн руб.

Нарушения выявили во время выездного обследования 5 июня 2023 года по обращению собственника земли Александра Жеганова. На сельскохозяйственном участке, предназначенном для производства, обнаружили песчаный карьер площадью около 2,2 га и глубиной до 3 м.

Инспекторы во время проверки зафиксировали дробильно-сортировочный комплекс, навалы песка и песчаника высотой до 8 м, а также спецтехнику: бульдозер SDLG, экскаватор CASE CX 210B и грузовики «КамАЗ». Установлено, что участок не используется по назначению — сельхозпроизводство не ведется.

Основным видом деятельности ООО «Нефтегаз Евразия» является добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Компания имеет лицензию СТВ00146ТЭ от 4 февраля 2011 года сроком действия до 2 февраля 2031-го на разработку известняка-ракушечника в Холоднородниковском месторождении, включая спорный земельный участок.

9 июня 2023 года управление направило компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и требование разработать проект рекультивации. Претензия была оставлена без удовлетворения. Это стало основанием для обращения в суд.

В сентябре 2024 года новым собственником спорного земельного участка стал Сергей Соловьев, который передал его в аренду компании на основании договора от 1 августа 2022 года.

«Нефтегаз Евразия» подала апелляцию, ссылаясь на решение Октябрьского райсуда Ставрополя от 29 декабря 2023 года. Этим постановлением установлено, что организация не является лицом, производившим разработку карьера. Фирма утверждает, что материалы дела не доказывают работу спецтехники именно на спорном участке.

Суд установил, что организация причинила вред почвам и уничтожила плодородный слой на участке своей деятельностью, нарушив требования в области охраны окружающей среды. Поэтому компания обязана возместить экологический ущерб и провести восстановление земель сельскохозяйственного назначения.

В решении суда говорится, что для сельхозугодий установлен особый правовой режим, имеющий целью охрану указанных земель и недопущение выведения таких земель из сельскохозяйственного оборота.

«Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ответчик обязан возместить вред окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, и возложил на общество обязанность по рекультивации

земель на спорном земельном участке сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства»,— говорится в Постановлении апелляционной инстанции.

При этом, в решениях судов не сообщается размер вреда окружающей среде, который должна возместить компания.

Тат Гаспарян