Заместитель главы Ессентуков отправился в зону СВО

Заместитель главы города-курорта Ессентуки по имени Артур отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Чиновник родился в Краснодарском крае во время поездки родителей с моря, но вырос в Ессентуках. Трудовую деятельность в городской администрации начинал рядовым сотрудником.

С начала спецоперации заместитель главы активно помогал военнослужащим, а теперь решил лично участвовать в боевых действиях.

«Артур, пусть дорога будет лёгкой. Ессентуки ждут тебя»,— написал Владимир Крутников, провожая своего подчиненного.

Тат Гаспарян