В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с декабря

С 1 декабря повысят пенсии пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Также вырастут выплаты для тех, кто уволился с работы или получил первую группу инвалидности. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет, доплата к страховой пенсии вырастет до 17 815 руб. Дополнительно к этому положена надбавка за уход: 1314 руб. для получателей страховой пенсии и 1377 руб. — для получателей государственной.

Инвалидам первой группы автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация. «В случае увольнения в ноябре — перерасчет пенсий происходит с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд не требуется... Если данные поступят с задержкой, все недополученные средства будут выплачены позже»,— добавил господин Нилов.

Изменение соотношения работающих и пожилых в РФ может потребовать новой реформы системы пенсионного обеспечения, считают в Институте экономики РАН. По наиболее реалистичному демографическому прогнозу Росстата, население РФ (146,1 млн в начале 2025 года) к 2035 году сократится до 141,3 млн, а к 2045 году — до 139 млн человек. В результате «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» увеличится с 37,1% до 51,2% — это показатель 2018 года, когда и было принято решение о повышении пенсионного возраста.

