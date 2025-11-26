Пенсия выходит на базовый доход

Повышение пенсионного возраста в 2018 году снизило нагрузку на работающих, однако решило проблему несбалансированности российской пенсионной системы только на определенный период. В перспективе, по подсчетам Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН, зависимость пенсионной системы от трансфертов из бюджета все равно будет расти, и тогда на место страховой пенсии может прийти базовый пенсионный доход.

В перспективе изменение соотношения работающих и пожилых в РФ может потребовать новой реформы системы пенсионного обеспечения, показывают расчеты Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН, представленные в статье «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему» — она опубликована в «Вестнике ИЭ РАН».

Напомним, российская пенсионная система основана на страховых принципах. Это означает, что большая часть расходов на выплату пенсий финансируется за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых работодателями за работников в Соцфонд, меньшая часть — за счет трансфертов из федерального бюджета. В 2018 году, чтобы сдержать рост числа выходящих на пенсию на фоне сокращения объема трудоспособного населения, правительство инициировало повышение пенсионного возраста на пять лет.

Как следует из работы, по наиболее реалистичному демографическому прогнозу Росстата население РФ (146,1 млн в начале 2025 года) к 2035 году сократится до 141,3 млн, а к 2045 году — до 139 млн человек.

Это следствие сложившейся возрастной структуры: в ближайшие годы будут стареть многочисленные позднесоветские поколения, в то время как в фертильный возраст вошли или войдут относительно малочисленные поколения женщин, рожденных после 1990 года. Также важно, что будет сокращаться и численность как занятых, так и рабочей силы. Если в 2024 году среднегодовая численность мужчин 25–54 лет была равна 30 млн человек, то к 2026 году она снизится на 1,8%, к 2028 году — на 3,3%, к 2030 году — на 4,8%. Среднегодовая численность женщин 30–54 лет, равная в 2024 году 28 млн человек, к 2026, 2028 и 2030 году уменьшится на 1,7%, 3,9% и 6,4% соответственно. В результате даже с учетом роста участия в рабочей силе людей предпенсионного и пенсионного возраста численность занятых к 2026 году относительно 2024 года сократится на 1,8%, к 2028-му — на 2,8%, к 2030 году — на 3,6%.

В результате совокупный эффективный «коэффициент демографической нагрузки пожилыми» в 2025–2045 годах увеличится с 37,1% до 51,2% — это показатель 2018 года, когда и было принято решение о повышении пенсионного возраста. Потребность пенсионной системы в трансфертах из федерального бюджета вследствие этого будет расти, особенно при продолжении наряду с сокращением населения роста зарплат, увеличивающего разрыв между трудовым и пенсионным доходом. Последние годы размер трансферта, отметим, снижался, однако слияние ПФР и ФСС в Социальный фонд привело к тому, что внутри фонда также стала более масштабной практика перекрестного финансирования, ранее существовавшая только внутри ФСС, что, вероятно, также позволило перечислять в его бюджет меньше средств от федеральных властей.

Как отмечается в работе, при росте трансфертов, возможно, будет оправдан частичный отказ РФ от страховой пенсионной модели и переход к схеме базового пенсионного дохода как части пенсии, не зависящей от суммы уплаченных страховых взносов. Впрочем, такой подход неизбежно потребует пересмотра стандартов минимального социального обеспечения и, возможно, переоценки МРОТ, который даже с учетом повышения в последние годы вряд ли может обеспечить пожилым желаемый уровень благосостояния. В то же время заблаговременный переход на базовый пенсионный доход может стимулировать работающее население делать больше частных долгосрочных инвестиций, что с учетом сложностей с займами на внешних рынках может обеспечить «длинными» деньгами правительственные проекты.

Анастасия Мануйлова