В Челябинске суд арестовал задержанного ФСБ криминального авторитета

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предполагаемому лидеру межэтнической преступной группировки «Артаковские» Артаку Варосяну. Он обвиняется в особо крупном вымогательстве под угрозой применения насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). В следственном изоляторе фигурант будет находиться как минимум до 26 января 2026 года, сообщил источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах.

Судебное заседание по избранию меры пресечения длилось около семи часов: с 17 до 24 часов. По данным источника, обвиняемый затягивал его преднамеренно: «бился в истерике, изображал припадки». Но суд удовлетворил поддержанное прокуратурой ходатайство следствия об аресте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 40-летнего Артака Варосяна задержали 26 ноября сотрудники УФСБ и ГУМВД России по Челябинской области. В домах участников преступного сообщества прошли обыски.

По данным собеседника, следствие считает, что ОПГ, которую Артак Варосян возглавляет с 2000 года, занимается в том числе рейдерством, вымогательствами, незаконным оборотом драгоценных металлов и преступлениями против личности.

Сейчас устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта, а также его связи в органах власти и правоохранительных структурах.