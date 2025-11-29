Аэропорт Филадельфии в США приостанавливал работу из-за предупреждения о бомбе

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о «наземной остановке» в международном аэропорту Филадельфии в штате Пенсильвания. Причиной стало предупреждение о бомбе.

Режим «наземной остановки» подразумевает полное прекращение приема и вылета самолетов. FAA выпустило уведомление об угрозе взрыва около 19:00 по местному времени (3:00 мск). Примерно через 30 минут аэропорт возобновил работу.

Как передает Reuters, полиция сообщила, что аэропорт Филадельфии приостановил работу из-за «ситуации, требующей помощи полиции на борту самолета». Агентство уточняет, что в начале ноября из-за сообщения о возможном взрыве работу приостанавливал аэропорт Вашингтона.