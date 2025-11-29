Орбан назвал переговоры с Путиным успешными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным как успешные.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным»,— написал господин Орбан в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана прошла в Кремле 28 ноября. Переговоры длились около четырех часов. Господин Орбан перед встречей говорил о намерении обсудить вопросы энергетического сотрудничества и урегулирования конфликта на Украине.

