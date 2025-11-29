Путин усложнил условия выдачи полисов ОМС для трудовых мигрантов

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении условий выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для трудовых мигрантов.

Согласно документу, трудящиеся в России иностранцы для получения полиса ОМС должны накопить как минимум пять лет страхового стажа. В настоящее время необходимо накопить три года стажа. Изменения не затронут высококвалифицированных специалистов и «экстренные случаи», уточнял председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон также предусматривает право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Кроме того, документ устанавливает возможность осуществления финансового обеспечения медицинских организаций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за счет межбюджетных трансфертов.