Депутаты Ульяновской области приняли бюджет региона единогласно

В пятницу, 28 ноября, депутаты заксобрания Ульяновской области приняли законопроект о бюджете региона на 2026 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Губернатор региона Алексей Русских в своем бюджетном послании депутатам, выступая перед обсуждением, признал, что главный финансовый документ принимается «в очень непростых условиях, когда идет СВО, и часть государственных ресурсов направляется на поддержание безопасности страны. Он назвал документ «бюджетом социальной стабильности», заметив, что главные его задачи — поддержка бойцов, исполнение социальных обязательств и целей нацпроектов.

Ранее, 12 ноября, депутаты уже утвердили основные цифры главного документа. Согласно проекту облбюджета, общие доходы составят 117,543 млрд руб., в том числе безвозмездные поступления из федерального центра — 20,424 млрд руб. (в первоначальном бюджете 2025 года общая сумма доходов составляла 99,459 млрд руб.). Собственные доходы бюджета — 97,119 млрд руб. (рост на 10% по сравнению с первоначальным бюджетом на 2025 год). Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 118,528 млрд руб. (в первоначальном бюджете-2025 он составлял 100,452 млрд руб.). Дефицит бюджета установлен на уровне 984 млн руб. (0,99%). Верхний предел госдолга на 1 января 2027 года планируется на уровне 46,188 млрд руб. Долговая нагрузка составит 47,6%. Без учета инфраструктурных бюджетных кредитов она составит 43,9%.

Расходную часть подробно обсуждали на комитетах. И, судя по всему, решили о проблемах на пленарном заседании не напоминать. Вопросов практически не задавали. Руководители фракций в своих выступлениях ограничились пожеланиями. Лишь депутат Грачев (ЛДПР) назвал ситуацию с финансированием транспорта «острейшей проблемой», заметив, что регионе не попал и в число субсидируемых из федерального бюджета, и высказал обеспокоенность нехваткой средств на закупку лекарств в размере 300 млн руб. Он также обратил внимание на проблемы уходящего года, когда из-за санкций, наложенных федеральным центром, регион «потерял больше четверти миллиарда рублей». Лидер фракции «Единая Россия» Владимир Камеко также призвал правительство региона обеспечить финансовую дисциплину и более не повторять ошибок прошлого года, подчеркнув, что потенциал у региона есть, и если откорректировать стратегические и тактические цели, область «сможет выйти не на бюджет стабильности, а на бюджет победы».

Все фракции рекомендовали принять бюджет в окончательном виде и проголосовали за него единогласно.

Сергей Титов, Ульяновск