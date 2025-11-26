Ульяновская область закупит автобусов в семь раз меньше потребности

Транспортная отрасль Ульяновской области испытывает самый большой дефицит финансирования среди подведомственных отраслей комитета. К такому выводу пришли депутаты заксобрания региона на заседании комитета по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству, заслушав доклад регионального министра транспорта Евгения Лазарева по расходной части проекта регионального бюджета-2026 в этой сфере.

Как сообщил депутатам министр, в 2026 году на затраты в сфере транспорта предусмотрено 483,7 млн руб., в то время как потребность составляет 1,6 млрд руб. При этом у региона накопилась кредиторская задолженность по компенсации выпадающих доходов: за железнодорожные перевозки пассажиров 250 млн руб. и за авиаперевозки — 77 млн руб. Кроме того, 107,3 млн руб. планируется направить на компенсацию недополученных доходов по железнодорожным перевозкам 2026 года (дефицит составляет 449 миллионов) и 37,9 млн руб. на компенсацию перевозок воздушным транспортом (при общей потребности в 145 млн руб.).

На перевозку пассажиров общественным автотранспортом заложено 95,3 млн руб. при потребности 197 млн руб. Выделенных бюджетных средств хватит для бесперебойной работы региональных автоперевозчиков только на девять месяцев.

На обновление подвижного состава АО ПАТП-1 проектом бюджета 2026 года предусмотрено 192 млн руб. на закупку 10 автобусов. Между тем, согласно указу президента России, к 2030 году доля подвижного состава с нормативными сроками эксплуатации в автопарке должна составлять 85%. Чтобы выйти на этот показатель, признает министр, необходимо закупить более 300 автобусов. То есть, в ближайшие четыре года необходимо закупать не менее 75 автобусов ежегодно.

Также, заметили депутаты, в 2026 году еще необходимо изыскать 35 млн руб. на компенсацию выпадающих доходов по садоводческим маршрутам.

Депутаты рекомендовали региональному правительству найти возможность максимально направлять дополнительные доходы на недофинансированные статьи транспортной сферы.

Андрей Васильев, Ульяновск