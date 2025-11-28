Наставник «Локомотива» оценил поражение в Череповце

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» хорошим, несмотря на незабитые ярославской командой голы. Свою оценку игре он дал в ходе пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» уступил «Северстали» в Череповце со счетом 0:2. Хозяева забросили по одной шайбе в первом и втором периодах.

«Мне кажется, мы провели довольно хорошую игру. Первый период мы начали хорошо, потом им повезло забить гол, и сейчас, похоже, нас преследует полоса неудач. Во втором периоде они забили второй гол, и мы гнали игру. У нас был отличный третий период. Мы просто не могли забить. Так что забивать голы сейчас для нас непросто»,— сказал Боб Хартли.

Второй матч подряд «Локомотив» не может забить. По словам наставника, над этим нужно продолжать работать. «У нас будут и такие серии. Мы знаем, что будем забивать голы. Сейчас мы немного остыли. Нам определенно не помешали бы несколько перерывов»,— пояснил главный тренер.

По итогам этого матча 1-е место в Западной конференции заняла «Северсталь», «Локомотив» сместился на 2-ю строчку.

2 декабря в Ярославле «Локомотив» встретится с санкт-петербургским СКА.

Алла Чижова