Встреча лидеров Запада в КХЛ завершилась поражением ярославского «Локомотива»
Ярославский ХК «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:0.
Фото: ХК «Локомотив»
В первом периоде счет на 5-й минуте открыл нападающий хозяев Михаил Ильин. Во втором игровом отрезке преимущество увеличил игрок «Северстали» Илья Рейнгардт.
В третьем периоде хозяева два раза подряд допустили нарушение численного состава. Это дало возможность «Локомотиву» поиграть в большинстве, даже некоторое время в формате 5 на 3. Однако лишнего ярославской команде реализовать не удалось. По ходу последнего игрового отрезка хоккеисты неоднократно вступали в потасовки, после финальной сирены подрались нападающие Егор Сурин («Локомотив») и Александр Скоренов («Северсталь»), а затем пожали друг другу руки.
По итогам этого матча 1-е место в Западной конференции заняла «Северсталь», «Локомотив» сместился на 2-ю строчку.
2 декабря в Ярославле «Локомотив» встретится с санкт-петербургским СКА.
