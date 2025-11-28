Встреча лидеров Запада в КХЛ завершилась поражением ярославского «Локомотива»

Ярославский ХК «Локомотив» уступил череповецкой «Северстали» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:0.

Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде счет на 5-й минуте открыл нападающий хозяев Михаил Ильин. Во втором игровом отрезке преимущество увеличил игрок «Северстали» Илья Рейнгардт.

В третьем периоде хозяева два раза подряд допустили нарушение численного состава. Это дало возможность «Локомотиву» поиграть в большинстве, даже некоторое время в формате 5 на 3. Однако лишнего ярославской команде реализовать не удалось. По ходу последнего игрового отрезка хоккеисты неоднократно вступали в потасовки, после финальной сирены подрались нападающие Егор Сурин («Локомотив») и Александр Скоренов («Северсталь»), а затем пожали друг другу руки.

По итогам этого матча 1-е место в Западной конференции заняла «Северсталь», «Локомотив» сместился на 2-ю строчку.

2 декабря в Ярославле «Локомотив» встретится с санкт-петербургским СКА.

