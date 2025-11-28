Шоу Антона Беляева, фотовыставка «Рядом» и концерт «Симфоническое кино»

Где состоится фотовыставка «Рядом», когда пройдет концерт «Симфоническое кино» с хитами группы «Кино», и что ждет гостей на шоу Антона Беляева, где известные музыканты исполнят различные композиции в неожиданных аранжировках.

29 ноября (суббота)

В киноконцертном комплексе им. Маяковского пройдет вечер True Crime «Дела». На сцене участники криминального подкаста встретятся с ведущим проекта «Фауст 21 века» врачом-психиатром и блогером Василием Бейнаровичем. Они в формате своего шоу расскажут реальные истории из жизни преступного мира, а также ответят на вопросы гостей. Начало в 15:00.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В «Белой галерее» пройдет вечер арфовой музыки «Забытые тайны древних струн». Концерт состоится в пространстве выставки скульптора Санду Бортника. На сцену выйдет ансамбль кельтских арф с историческими рассказами. Идея вечера восходит к орфическим мистериям, где лира становится символом человека. Начало в 18:00 (сбор гостей в 17:30).

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В центре культуры и отдыха «Победа» пройдет серия показов короткометражного кино в рамках фестиваля «Флаэртиана». Зрители увидят три картины. Нежная документальная история «Бали» (Индия) рассказывает о 18-летней девушке из маленькой индийской деревни, которая, вдохновившись кинематографом, мечтает стать игроком в кабадди. «Сезон винограда» — документальный фильм, который на примере созревших гроздьев винограда, превращающихся в вино, рассматривает чувство влюбленных, проживших жизнь вместе. Фильм «Я рисую лошадь» — о девочкеподростке из уральской глубинки. Она отличается от своих сверстников тем, что ее главные друзья — лошади. Начало в 16:00.

30 ноября (воскресенье)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ледовом дворце «Сибирь» выступит основатель музыкальной группы Therr Maitz, участник и наставник шоу «Голос» Антон Беляев. Он представит шоу-лабораторию LAB, где известные артисты исполняют популярные композиции в неожиданных аранжировках. Среди приглашенных музыкантов в этот вечер — Zoloto, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Тося Чайкина, Анастасия Садовская и др. Начало в 19:00.

В арт-резиденции «Фактура» откроется выставка 3D-печати «От идеи к объекту». На финальном мероприятии гостей ожидает мастер-класс по 3D-печати, демонстрация оборудования, а также возможность задать вопросы экспертам и попробовать себя в 3D-творчестве. Начало в 14:00.

В пространстве «АртЕль» откроется фотовыставка «Рядом» фотографа-анималиста Анны Булыга. Экспозиция посвящена прогулкам с собаками. Выставка доступна с 12:00.

1 декабря (понедельник)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников пройдет юбилейный концерт Юрия Каспаряна «Симфоническое кино». Шоу вдохновлено поэзией Виктора Цоя. На концерте прозвучат всем известные композиции «Звезда по имени Солнце», «Спокойная ночь», «Группа крови» и др. Начало в 19:00.

2 декабря (вторник)

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Доме джаза состоится вечер киноджаза. Гостей ожидает просмотр кинокартины «Кадиллак Рекордс». Перед началом просмотра с джазовыми композициями выступит вокалистка Мария Харченко. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

3 декабря (среда)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ДК Железнодорожников Евгений Гришковец выступит с программой «Когда я боюсь». Артист осмысляет процесс страха. Во многих культурах страх воспринимается как нечто постыдное и как то, что нужно постоянно преодолевать. Евгений Гришковец же предлагает комедийный спектакль о времени, в котором мы живем. Начало в 19:00.

Фото: Library of Congress

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Когда святые маршируют». В программе прозвучат традиционный джаз Bourbon Street Parade Ролла Мортона, Jelly Roll Blues, It’s All Right with Me Билли Стрейхорна, a также Simple Conversation Дюэка Эллингтона и другие композиции. Начало в 19:00.

4 декабря (четверг)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии откроется выставка «Акварель — живая вода». Это третья персональная экспозиция Михаила Лямкина. Она включает около 100 работ, выполненных с 2000 по 2025 годы. В основном они посвящены просторам Сибири, архитектурным ансамблям исторических поселений Уральского федерального округа и курортной зоны Северного Кавказа. Выставка доступна с 12:00.

5 декабря (пятница)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Грузинское очарование». На сцене выступит ансамбль «Маркелловы голоса». Его программа основана на лирике русских и грузинских поэтов и очаровательной музыке особого вокального жанра — тбилисского городского романса. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова