Спрос на пассажирские авиаперевозки в мире вырос на 7%

Объем пассажирских авиаперевозок в мире увеличился в октябре на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчета Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Спрос на международные авиаперевозки вырос на 8,5%, на внутренние — на 3,4%. Провозная способность выросла на 5,8% год к году. По оценкам IATA, в ноябре пассажировместимость увеличится на 3,6%, а в декабре — на 4,7%.

Больше всего спрос увеличился на перевозки авиакомпаний стран Азиатско-Тихоокеанского региона (+10,9%), Ближнего Востока (+10,7%) и Латинской Америки (+7,3%).

По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре составил около 84 млн человек, то есть на 2,5% меньше год к году. Внутри России пассажиропоток снизился на 3,8%, до 63,3 млн человек, внутрирегиональные перевозки выросли на 0,1%, до 2,1 млн.