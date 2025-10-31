Российские авиакомпании перевезли на 2 млн пассажиров меньше, чем в прошлом году

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре 2025 года составил около 84 млн человек, сообщили в Росавиации. За тот же период прошлого года авиакомпании перевезли 86,1 млн пассажиров — показатель сократился примерно на 2,5%.

Внутри России пассажиропоток снизился на 3,8%, до 63,3 млн человек, хотя внутрирегиональные перевозки подросли на 0,1%, до 2,1 млн, сообщили в Росавиации. Трафик на международных линиях вырос на 0,7% и составил 20,4 млн человек. На маршрутах за пределы СНГ показатель вырос на 7,3%, до 13,1 млн человек.

Список лидеров по количеству перевозок за год не изменился: среди них «Аэрофлот», «Победа», S7 («Сибирь»), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 70,1% всех перевозок. У «России» и «Победы» трафик вырос на 5% и 1% соответственно.