В Приоратском парке в Гатчине установили точную копию исторических ворот XIX века

В Гатчине изготовили и установили новую входную группу в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября. Она сделана по сохранившимся образцам: элементы отлиты и выкованы по историческим технологиям, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Изготовленная по старинным образцам новая входная группа в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября в Гатчине Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Изготовленная по старинным образцам новая входная группа в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября в Гатчине Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Следующая фотография 1 / 2 Изготовленная по старинным образцам новая входная группа в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября в Гатчине Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Изготовленная по старинным образцам новая входная группа в Приоратский парк со стороны проспекта 25 Октября в Гатчине Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Декор ворот включает лавровые и дубовые венки, цветочные мотивы и двуглавого орла периода правления последнего русского императора Николая II.

«Мы планируем восстановить в Приоратском парке исторические ворота со стороны улиц Чехова и Киевской. Входная группа будет воссоздана в едином стиле на основе архивных документов. Завершение работ намечено на 2027 год»,— прокомментировал вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Ранее «Ъ Север-Запад» писал, что в Дом благородного собрания (Дом Радио) на Малой Садовой / Итальянской улице в центре Петербурга пообещали полностью отреставрировать до конца 2026 года.

Андрей Цедрик