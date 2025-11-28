ЕГРЮЛ добавят прозрачности

Правительство намерено упростить снятие режима закрытости данных об организациях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Дело в том, что компании и банки зачастую пользуются возможностью продолжать «закрываться» из-за санкционных рисков даже тогда, когда они уже отпали. Это, по мнению Белого дома, может ущемлять интересы контрагентов, кредиторов и проверяющих таких организаций. Поэтому внесенным в Госдуму законопроектом предлагается дать ФНС возможность в автоматическом режиме возобновлять доступ к сведениям ЕГРЮЛ, если оснований для ограничения информации больше нет. Эксперты полагают, что такое повышение прозрачности позволит восстановить баланс между защитой компаний и принципом публичности реестра юрлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект об автоматическом восстановлении доступа к закрытым сведениям ЕГРЮЛ, в случае если основания для такой секретности уже отпали. Речь, поясним, идет об информации реестра об учредителях компании, ее директоре, филиалах и представительствах, а также о выданных лицензиях. Эта инициатива разрабатывалась Минфином достаточно долго, с начала 2025 года (см. “Ъ” от 21 февраля).

Сама возможность ограничивать доступ к сведениям в ЕГРЮЛ появилась еще в 2019 году — для компаний, попавших под санкции или зарегистрированных в Крыму. Затем применение механизма стало расширяться — доступ к данным о себе начали закрывать банки, сопровождающие контракты гособоронзаказа, компании, зарегистрированные в новых регионах, а также юрлица, против которых еще только могут быть введены санкции при наличии «достаточных оснований» для этого, например из-за работы с подсанкционными лицами.

Все эти организации могут подавать в ФНС заявление об ограничении доступа к данным. Минфин формирует список лиц, в отношении которых введены или только могут быть введены санкции. Включенные в него компании должны один раз в год подтверждать актуальность оснований для нахождения в списке, иначе они исключаются из перечня (либо сообщать о снятии санкций). При этом, если оснований для этого уже нет, в ЕГРЮЛ информация все равно остается закрытой, до тех пор пока ФНС не получит от самой компании заявление о возобновлении доступа.

На решение этой проблемы и нацелен законопроект.

Если основания для закрытия отпали, ФНС и без заявления от компании будет автоматически восстанавливать доступ к данным ЕГРЮЛ через три месяца после получения юрлицом соответствующего уведомления.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, избыточное ограничение доступа к информации в ЕГРЮЛ вступает в конфликт с интересами бизнеса и госорганов, возникают риски злоупотребления правом на ограничение доступа, что может ущемлять интересы кредиторов и инвесторов. Закрытость данных ограничивает возможность бизнеса проверять контрагентов — например, на предмет местонахождения по адресам массовой регистрации для снижения рисков заключения сделки с «однодневкой».

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев поясняет, что действующий механизм делает закрытие фактически бессрочным — многие компании не подают заявлений о раскрытии. Старший юрист Forward Legal Андрей Иванов добавляет, что сформировался значительный массив данных, которые продолжают оставаться закрытыми уже после исчезновения санкционных рисков, и предлагаемая автоматизация сделает систему более корректной и восстановит баланс между необходимой защитой компаний и базовым принципом публичности ЕГРЮЛ.

По словам члена генсовета и руководителя экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерины Авдеевой, невозможность свободно проверить партнера снижает доверие на рынке, затрудняет получение займов, госструктуры же сталкиваются с трудностями при проверках. Вице-президент РСПП Александр Варварин обращает внимание на то, что доступ, согласно законопроекту, открывается только через три месяца после уведомления, это даст компании возможность направить возражения против раскрытия информации. Андрей Гусев ожидает постепенного увеличения доли открытых сведений, прежде всего о компаниях, ограничения для которых вводились из-за временных обстоятельств — санкционного риска или территориальной специфики регистрации. Екатерина Авдеева также полагает, что это будет постепенный процесс, но ожидает повышения прозрачности в ближайшие годы, в том числе за счет снижения числа манипуляций с закрытием данных.

Евгения Крючкова