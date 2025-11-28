В Свердловской области постоят новую молочную ферму на 3,6 тыс. коров

В Ирбитском районе (Свердловская область) построят новую молочно-товарную ферму, сообщил Денис Паслер в своем Telegram-канале. Соглашение о строительстве подписали глава региона Денис Паслер и генеральный директор Группы «Синара» Виктор Леш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ферму планируется создать в три этапа к концу 2029 года. Она будет рассчитана на 3600 фуражных коров. Поголовье коров планируется ввести с 2028 г. до конца 2030 г. по мере возведения объектов. «Новая ферма будет оснащена самым современным оборудованием, которое позволит соответствовать высоким стандартам содержания животных и производства качественной продукции»,— заявил Виктор Леш.

По словам господина Паслера, новый молочный комплекс станет одним из главных поставщиков сырья для Ирбитского молочного завода. «Новый комплекс повысит эффективность производства молочного сырья и обеспечит дополнительные рабочие места в Ирбитском районе»,— отметил губернатор.

Ранее глава Среднего Урала Денис Паслер заявлял на прямой линии, что до 2030 года в регионе планируется построить семь новых молочных ферм общей вместимостью 13 тыс. коров.

АО Группа «Синара» — российский многоотраслевой холдинг, основан в 2001 году. В настоящее время осуществляет ряд инвестиционных проектов в сфере транспортного машиностроения, девелопмента, финансовых услуг, индустрии туризма и агробизнеса. Центральный офис холдинга расположен в городе Екатеринбурге. По данным сайта rusprofile, по объему выручки компания занимает первое место в Свердловской области и 50-е в России среди холдинговых компаний.

Полина Бабинцева