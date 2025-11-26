Увеличить производство молока и построить семь ферм хотят в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил на прямой линии о планах увеличить производство молока до 1 млн тонн к 2030 году. Для этого планируется ввести в оборот 100-150 тыс. гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель и построить новые молочные фермы.

В регионе около 400 тыс. гектаров необрабатываемых сельхозземель, из которых часть может быть использована для поддержки новых проектов. «Этот объем позволит достичь ту самую цифру в 1 миллион тонн молока. При этом надо опираться на тех крупных игроков, которые уже есть в регионе. У нас очень хорошо работают предприятия в сфере животноводства»,— отметил Денис Паслер.

До 2030 года планируется построить семь новых молочных ферм общей вместимостью 13 тыс. коров. По словам губернатора, уже заключено одно соглашение с крупным производителем, который начнет строительство фермы на 1,2 тыс. голов в Белоярском районе в следующем году. Губернатор выразил надежду на заключение еще двух соглашений в ближайшее время.

В этом году производство молока в Свердловской области достигнет 875 тыс. тонн. Животноводческий комплекс региона занимает седьмое место в России по объему производства молока.

Мария Игнатова