Серебро обновило исторический максимум и превысило $55 за унцию

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигли рекордных значений, впервые превысив $55 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:54 мск, котировки росли на 5,09% и достигли $56,335 за унцию. Ранее, 13 ноября, фьючерс на декабрьскую поставку поднялся выше $54 за унцию.

С начала года серебро подорожало более чем на 85%. Рост котировок связан с монетарной политикой американского регулятора. Дополнительным фактором стал шатдаун в США, снижающий доверие к доллару и усиливающий приток инвесторов в драгоценные металлы.

Подробности — в материале «Ъ» «Спасение от шатдауна».