Нацисты разговорились в суде

В военном суде в Москве продолжился допрос обвиняемых по уголовному делу о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и совершении серии поджогов, в том числе военкоматов. 26 ноября процесс начался повторно, так как судья, председательствовавший на нем в прошлый раз, сам стал фигурантом дела о покушении на убийство.

Во Втором западном окружном военном суде продолжилось оглашение показаний по уголовному делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. В деле семь обвиняемых: Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

Рассмотрение уголовного дела в отношении них суду пришлось начать повторно. Причиной стало то, что Альберт Тришкин, который входил в тройку судей, слушавших дело экстремистов, сам стал фигурантом расследования и утратил свой статус. Произошло это после того, как в ходе дорожного конфликта служитель Фемиды дважды выстрелил из травматического пистолета в таксиста.

По версии обвинения, 2 октября 2021 года Андрей Пронский создал ячейку запрещенной террористической группировки «National Socialism / White Power» («Национал-социализм / Белая власть», запрещена в России), сообщив об этом сторонникам в своем Telegram-канале. Вскоре в группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков (в ноябре прошлого года по решению суда он был отправлен на принудительное лечение). Впоследствии к деятельности группировки были привлечены Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин и Андрей Волков.

Фигуранты начали в декабре 2021 года с поджогов машин и домов, которые совершали по указанию Андрея Пронского в Москве и области, а затем попытались уничтожить военный комиссариат в Тверской области.

Следствие полагает, что после начала СВО Андрей Пронский получил задание через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины совершить покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Фигуранты, по материалам дела, планировали подложить под его машину бомбу.

Первым слово предоставили Андрею Волкову. Он рассказал, что из всех подсудимых был знаком только с Владимиром Беляковым, вместе с которым участвовал в поджоге автомобиля Kia Ceed с Z-символикой, а также брошенного автозака. От остальных своих показаний он отказался, заявив, что подписал их после применения недозволенных методов дознания. Подсудимый добавил, что никогда не был членом запрещенной NS/WP и узнал о ней только после ареста. Поджигал же он автомобили, руководствуясь своей идеологической позицией и неприязненным отношением к СВО, вознаграждения за свои действия ни от кого не получал. Раньше Волков увлекался нацизмом, но теперь не поддерживает эти взгляды и раскаивается в содеянном.

Вторым выступил Денис Абраров. Он заявил, что признает поджог военкомата, который он совершил вместе с Тимофеем Мокием, и добавил, что они планировали серию таких преступлений. Так, по словам подсудимого, они хотели заявить о своей антивоенной позиции и показать, что в России есть люди, которые готовы сопротивляться власти. Остальные показания, данные в ходе предварительного следствия, он отверг, также заявив, что подписал их после применения к нему недозволенных методов дознания. Денис Абраров, кроме того, сообщил, что Тимофей Мокий однажды упоминал при нем о покушении на журналиста Владимира Соловьева, но сам он в нем не участвовал и ответил своему товарищу, что ничего не хочет об этом знать.

Изложить свою версию событий суду должен был и сам Тимофей Мокий, однако он попросил свое выступление отложить, так как в зале суда отсутствовал его адвокат. Суд просьбу подсудимого удовлетворил.

Отметим, что бывший оперативник СИЗО «Матросская тишина» Денис Петрович, который, по словам нескольких подсудимых, применял к ним насилие, в апреле 2024 года был осужден Преображенским судом столицы за превышение должностных полномочий с применением силы или угрозой ее применения (п. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

На прошлом судебном заседании предполагаемый лидер группы Андрей Пронский отказался давать показания и потребовал вернуть дело в прокуратуру, так как ранее суд признал его невменяемым. Напомним, в 2012 году он убил знакомого и следующие девять лет провел в психиатрической больнице.

Владимир Беляков признал поджог двух автомобилей, которые он назвал «протестом» против СВО, а также подтвердил, что следил за машиной Владимира Соловьева, однако, по его словам, это не было подготовкой к убийству.

Взрывчатку, пистолет Макарова и обрез ружья, по словам подсудимого, ему подбросили при обыске. От прошлых показаний он отказался, так как они якобы были даны под давлением.

Судебное заседание было отложено до 16 декабря, на нем планируется завершить судебное следствие и начать прения.

Ефим Брянцев