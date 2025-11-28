Песков призвал желать мира со странами Запада, но готовиться к войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление посла РФ в Бельгии Дениса Гончара о том, что НАТО и Евросоюз готовятся к «большой войне» с Россией. Представитель Кремля призвал «готовиться к худшему, но надеяться на лучшее».

«Нужно, конечно, желать мира, но готовиться к войне»,— сказал господин Песков в эфире «Первого канала».

Денис Гончар заявил, что страны Запада взяли курс на милитаризацию и оправдывают эти действия «несуществующими планами Кремля о нападении». Руководство стран ЕС и НАТО запугивают население угрозой со стороны России, утверждает посол.