Генеральный директор Alias Group Надежда Барачина стала победителем международной премии «Эксперт года»

Генеральный директор холдинга Alias Group Надежда Барачина стала победителем XIV международной премии «Эксперт года» в номинации «Урбанистика, архитектура, строительство и девелопмент».

Фото: Alias Group

Торжественная церемония награждения состоялась 27 ноября в Москве. С каждым годом количество номинаций премии растет, в этом году за звание лучших в своих областях боролись эксперты из стран БРИКС. По итогам конкурса были определены лауреаты, чьи проекты получили высшее признание экспертного совета.

Почетной награды Надежда Барачина удостоена за реализацию масштабного проекта детского сада «Самшит» в Сочи, признанного самым крупным и цифровым дошкольным учреждением на юге России.

«Мы много занимаемся комплексным развитием территорий, и создание уникальных социальных объектов — важнейшая часть нашей продуктовой философии. Сегодня мы получаем премию за один из наших знаковых проектов — детский сад в Сочи, крупнейший в стране за последние 10 лет. Над ним трудились десятки архитекторов, художников и продуктологов. Мы гордимся этим проектом, и сегодняшняя премия — достижение всей нашей команды», – отметила со сцены Надежда Барачина.

Проект детского сада «Самшит» отражает стратегию Alias Group в области социальной ответственности и комплексного развития территорий. Компания не только реализует жилые и курортные проекты, в том числе на Черноморском побережье, но и активно развивает городскую инфраструктуру, создавая уникальные объекты для комфортной жизни.

«Премия «Эксперт года» с каждым годом охватывает все новые сферы профессиональных достижений, и рост числа номинаций — прямое тому доказательство. Этот масштаб был бы невозможен без кропотливой работы Экспертного совета, объединившего наиболее авторитетных специалистов. Убежден, что такая синергия экспертизы и лидеров отраслей создает прочный фундамент для будущих свершений на благо России», – подчеркнул Андрей Олексюк, управляющий партнер «Эксперт Северо-Запад», «Эксперт «Центр аналитики».

Премия «Эксперт года» отмечает профессионалов, чья работа оказывает значительное влияние на развитие ключевых сфер деловой и общественной жизни. Цель премии – выявить лидеров, реализующих прорывные идеи, чья деятельность определяет будущее страны. Награда подтверждает статус Alias Group как одной из ведущих компаний, формирующих современную и гармоничную городскую среду.

https://alias-group.ru/