Мутирующий птичий грипп угрожает человечеству сильнее COVID-19

Мир может столкнуться с пандемией птичьего гриппа, которая по масштабам и тяжести превзойдет пандемию COVID-19, предупреждает Мари-Анн Рамей-Вельти, директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции, передает Reuters.

Высокопатогенный вирус H5 уже вызвал массовую гибель сотен млн птиц, нарушил цепочки поставок продовольствия и спровоцировал рост цен. При этом случаи заражения людей остаются редкими и связаны с тесным контактом с инфицированными животными.

Основную опасность представляет возможная мутация вируса, которая позволит ему передаваться от человека к человеку. «Мы опасаемся, что вирус адаптируется к млекопитающим и, в частности, к людям, станет способным передаваться от человека к человеку, и этот вирус станет пандемическим»,— заявила госпожа Рамей-Вельти. В отличие от коронавируса, поражавшего преимущественно уязвимые группы, вирусы гриппа могут вызывать тяжелое течение заболевания даже у здоровых людей, включая детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2003 по 2025 год зафиксировано почти 1000 случаев заражения человека птичьим гриппом в таких странах, как Египет, Индонезия и Вьетнам, 48% из которых закончились летальным исходом. Недавно в штате Вашингтон был зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом H5N5 со смертельным исходом.

Тем не менее, риск пандемии на данный момент считается низким. Грегорио Торрес, руководитель научного отдела Всемирной организации по охране здоровья животных, отметил: «Риск пандемии есть, но вероятность ее мала. Можно спокойно гулять в лесу, есть курицу и яйца и наслаждаться жизнью». При этом эксперты подчеркивают, что мир лучше подготовлен к подобной угрозе, чем к началу пандемии COVID-19. Уже созданы прототипы вакцин, накоплены запасы противовирусных препаратов, а технологии быстрого производства лекарств отработаны.