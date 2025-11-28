Петербуржца направили в Скворцова-Степанова после попытки проникнуть в школу № 180

Неизвестный 20 ноября попытался проникнуть в школу №180, однако был выдворен охраной, сообщил в своем Telegram-канале глава Красногвардейского района Петербурга Андрей Хорт.

По словам господина Хорта, злоумышленника удалось задержать на следующий день силами трех местных жителей. Они удерживали мужчину до прибытия сотрудников Росгвардии.

Задержанного направили на психиатрическую экспертизу в специализированную больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Материалами дела уже занимается Следственный комитет.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в момент задержания 42-летний петербуржец находился в состоянии опьянения. В отделе полиции он так и не смог объяснить мотивы своих действий.

Андрей Маркелов