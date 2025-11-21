Неадекватный гражданин пытался проникнуть в школу на улице Маршала Тухачевского

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента возле одной из школ в Красногвардейском районе Петербурга. Охранник остановил и выпроводил из здания неадекватного мужчину, который пытался попасть в учебное заведение на улице Маршала Тухачевского.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили 21 ноября в региональном ГУ МВД, полицейские оперативно установили личность подозрительного фигуранта — им оказался 42–летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.

Гражданина задержали и доставили в отдел полиции. Ввиду его неадекватного поведения и неспособности объяснить мотивы своих действий мужчину передали медикам для госпитализации. По факту произошедшего проводится проверка, отметили в главке.

Андрей Цедрик