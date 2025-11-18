С начала года орловские налогоплательщики погасили более 480 млн рублей долгов

За девять месяцев 2025 года жители Орловской области заплатили свыше 480 млн руб. задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФНС.

Ведомство также отметило, что 1 ноября 2025 года вступил в силу федеральный закон, который ввел внесудебный порядок взыскания долгов с физических лиц. Ранее задолженность могла взыскиваться только после решения суда. Возможность внесудебного взыскания зависит от согласия налогоплательщика с начисленной суммой. Новый механизм применяется только к бесспорным задолженностям.

В начале октября сообщалось, что в Орловской области количество налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, за год увеличилось на 12 тыс. человек.

Егор Одегов