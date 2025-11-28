«Владимир Зеленский может выиграть от ухода своего соратника»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку. Ранее у него прошли обыски, при этом все произошло накануне визита в Киев американских представителей. Об уходе с поста своего соратника сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Буквально за день до этого Ермак сделал резонансное заявление в одном из интервью о невозможности территориальных уступок России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что все эти события могут быть связаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Утром в пятницу, 28 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пришли с обысками к главе Офиса президента страны Андрею Ермаку. Следственные действия проводились в его квартире и кабинете. Официально причина не объявлена. Стоит напомнить, что САП и НАБУ — это независимые структуры, созданные при активной поддержке Запада, в том числе Демократической партии США для искоренения, как считается, главной украинской беды — коррупции. И еще в порядке справочной информации: Андрея Борисовича называют не просто правой рукой Владимира Зеленского, но и даже теневым президентом. В том числе и по этой причине у него много врагов, время от времени в разных источниках всплывает некий компромат на него. Также не исключается прямое отношение чиновника к известному «делу Миндича».

Впрочем, сейчас во всем этом видится другой подтекст.

Буквально накануне Ермак заявил в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру, что Украина никогда не отдаст свои территории в обмен на мир пока, внимание, Зеленский занимает пост президента. И вот на следующий день к нему пришли. Как известно, в стране ждут американских представителей с новыми мирными предложениями. С очень высокой долей вероятности на украинского лидера вновь будут давить, чтобы он как минимум смягчил свою позицию и пошел на уступки. Обвинения в коррупции, как нетрудно догадаться, более чем убедительный аргумент в ходе непростых переговоров. А то, что они будут именно таковыми, подтверждают, в частности, очередные сенсации от западных СМИ: США якобы готовы признать Крым и Донбасс российскими, лишь бы наступил мир. Но и это еще не все.

Как сообщает уже российская пресса, в Московской области правоохранительные органы накрыли подпольную лабораторию по изготовлению фальшивых документов. И вот опять суперсенсация — среди прочего, вроде как обнаружен паспорт на имя главы САП Александра Клименко. Комментарий, естественно, неофициальный по этому поводу приводится следующий: некие силы на Украине решили таким образом скомпрометировать своего врага-разоблачителя. Российский паспорт в таком вопросе — весомый довод. Гражданин враждебной страны не может работать в украинской власти, тем более в антикоррупционном бюро. Но вот так получается, что спецслужбы РФ этому воспрепятствовали и поймали за руку провокаторов и изготовителей фальшивых документов на имя одного из главных борцов с коррупцией на Украине. Мы, со своей стороны, не будем делать выводов. Наверное, это совпадение. Между тем европейские союзники Киева приветствовали обыски у Андрея Ермака: борьба с коррупцией идет, несмотря на чины и звания. К слову, от ухода своего соратника Зеленский может только выиграть. Ибо, как гласит неписаное правило, хочешь удержать власть — вовремя расставайся с друзьями и союзниками. Ничего уж тут не поделаешь: политика — дело грязное.

Дмитрий Дризе