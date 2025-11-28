Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дзюдоист Мурад Чопанов стал серебряным призером турнира «Большого шлема»

Российский дзюдоист Мурад Чопанов завоевал серебряную медаль турнира «Большого шлема» в Абу-Даби. В финальной схватке в весовой категории до 66 кг он уступил французу Валиду Хяру.

Фото: Международная федерация дзюдо

Медаль Мурада Чопанова стала второй для российской сборной на этом соревновании. Сегодня Аюб Блиев завоевал золото в поединке с монголом Ариунболдом Энхтайваном.

27 ноября исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул российским дзюдоистам право выступать на турнирах с национальным флагом и гимном. Ранее спортсмены соревновались в нейтральном статусе.

Мураду Чопанову 28 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы (2025) и обладателем бронзовой награды национального первенства (2019).

Турнир в Абу-Даби завершится 30 ноября.

Таисия Орлова

