Европа отобрала рекордное количества газа из подземных хранилищ

Европа продолжает рекордными темпами забирать газ из подземных хранилищ, сообщил «Газпром» в официальном Telegram-канале. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 24, 25 и 26 ноября были зафиксированы самые высокие для этих дат объемы отбора за всю историю наблюдений. Рекордная динамика, начавшаяся 19 ноября, прервалась лишь на выходные, когда энергопотребление традиционно снижается.

Быстрый темп отбора заметно уменьшает объемы газа в европейских ПХГ. Так, к 26 ноября уровень заполнения хранилищ в Германии снизился до 68,5% против 72% пятью днями ранее. В целом в европейских ПХГ на эту дату оставалось 78,1 млрд куб. м активного газа — на 10,6 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Эта разница сопоставима с общим объемом мощностей хранения Франции, которая входит в топ-5 крупнейших европейских держателей газовых резервов.

В «Газпроме» подчеркнули, что снижение уровня запасов уменьшает производительность этих хранилищ. С учетом того, что самые холодные месяцы еще впереди, такая динамика может создать дополнительные риски для энергоснабжения. В январе запасы газа в Европе уже опустились ниже 70%, тогда как годом ранее уровень составлял около 86%.