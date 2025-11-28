Мособлбанк хочет обанкротить тамбовское «Вперед плюс» из-за долга в 66 млн

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск Мособлбанка к местному ООО «Вперед плюс» Дмитрия Беляева. Сумма требований составляет 65,9 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Заседание суда назначено на 17 декабря. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В качестве третьих лиц к спору привлечены ООО «Профиснаб» и ООО «Вперед комплект» Майи Худяковой, ООО «Вперед» Сергея Цаголова, а также сама госпожа Худякова, Галина Цаголова и Евгений Квасов. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Вперед плюс» зарегистрировано в Рассказово Тамбовской области в 1998 году. Уставный капитал — 36 тыс. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владелец — Дмитрий Беляев. Ему также принадлежит тамбовское ООО СЗ «Топстрой». В 2024 году выручка компании составила 2 млн руб., чистый убыток — 2,7 млн руб. Гендиректор — Майя Худякова.

В начале ноября Мособлбанк подал банкротный иск к Галине Цаголовой. Сумма требований также составляла 65,9 млн руб., однако их суть не раскрывалась. Заявление было принято к производству, заседание суда назначено на 3 декабря.

Госпожа Цаголова участвовала в нескольких судах с банком в качестве соответчика вместе с ООО «Вперед», ООО «Вперед плюс» и ООО «Профиснаб». В 2024 году Рассказовский райсуд взыскал с Галины Цаголовой и компаний 7 млн руб. задолженности по кредитному договору в пользу банка.

Годом ранее райсуд взыскал с ответчиков по иску Мособлбанка 9,9 млн руб., однако Тамбовский облсуд снизил эту сумму до 3,9 млн руб. Из картотеки суда следует, что Галина Цаголова выступала поручителем по кредитам ООО «Вперед плюс».

Егор Якимов