«Мособлбанк» хочет обанкротить тамбовчанку из-за долгов на 66 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление АО «Московский областной банк» к местной жительнице Галине Цаголовой. Сумма требований составляет 65,9 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Галина (Юрьевна) Цаголова участвовала в нескольких судах с банком в качестве соответчика вместе с тамбовскими ООО «Вперед» Сергея (Руслановича) Цаголова, ООО «Вперед плюс» Дмитрия Беляева и ООО «Профиснаб» Майи Худяковой. В 2024 году Рассказовский райсуд взыскал с госпожи Цаголовой и компаний 7 млн руб. задолженности по кредитному договору в пользу банка.

Годом ранее райсуд взыскал с ответчиков по иску «Мособлбанка» 9,9 млн руб., однако Тамбовский облсуд снизил эту сумму до 3,9 млн руб. Из картотеки суда следует, что Галина Цаголова выступала поручителем по кредитам ООО «Вперед плюс».

Согласно сайту управления Федерального казначейства Тамбовской области, сотрудница с таким ФИО работала в ведомстве в 2010–2011 годах на посту старшего казначея.

Егор Якимов