В Воронежской области может увеличиться стоимость проезда в электричках

С 1 января 2026 года в Воронежской области может вырасти стоимость проезда в пригородных поездах. Это следует из проекта приказа регионального министерства тарифного регулирования. По информации с портала облправительства, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Исходя из проекта приказа, стоимость проезда в электричках может увеличиться с 29 руб. 20 коп. до 32 руб. 10 коп. за первые 10 км. За каждый последующий км цена вырастет с 2 руб. 92 коп. до 3 руб. 21 коп. Если тариф утвердят, он будет действовать до 31 декабря 2026-го.

Последнее повышение цен на проезд в воронежских пригородных поездах произошло 1 января 2025 года. Стоимость за первые 10 км выросла на 2 руб. 20 коп., за каждый последующий — на 22 коп.

Кабира Гасанова