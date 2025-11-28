Без ворот в разворот

По информации крупнейшей французской спортивной газеты L’Equipe, вратарь Матвей Сафонов может покинуть футбольный клуб ПСЖ в январское трансферное окно. Если верить источникам издания, не игравший за команду с мая 26-летний россиянин недоволен отсутствием игрового времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Сафонов остался на скамейке запасных во всех 19 матчах ПСЖ в текущем сезоне

Очередное сообщение о будущем Матвея Сафонова, одного из немногих действующих российских футболистов, играющих за рубежом, появилось в газете L’Equipe, в материале о планах флагмана французского футбола на зимнее трансферное окно. В нем говорится, что действующий чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов не намерен проявлять активность на рынке. Вероятен вариант, при котором клуб в январе никого не купит и расстанется с двумя игроками. Один из них — защитник Лукас Бералду, а второй — как раз Сафонов. L’Equipe не уточняет, где именно российский голкипер, чей контракт с ПСЖ рассчитан до 2029 года, может продолжить карьеру.

Сообщается, что оба игрока выражают недовольство количеством игрового времени. Матвей Сафонов и раньше открыто говорил с российскими СМИ на эту тему. В октябре он заявил, что его «не совсем устраивает» нынешнее положение дел.

В прошлом сезоне, первом после перехода в ПСЖ, Матвей Сафонов получил немало шансов проявить себя в основном составе. На его счету оказалось десять матчей в чемпионате Франции, пять — в кубке страны и два — в Лиге чемпионов.

Правда, во многом из-за травм Джанлуиджи Доннаруммы: итальянский вратарь, ставший одним из главных героев долгожданной победы французской команды в Лиге чемпионов, выбывал дважды, а после сентябрьского повреждения долго набирал форму.

В нынешнем сезоне картина совсем иная. Россиянин еще не появлялся на поле в составе ПСЖ. Во всех 13 матчах чемпионата, пяти встречах Лиги чемпионов, а также в игре за Суперкубок UEFA ворота парижан защищал Люка Шевалье, приобретенный летом вместо Доннаруммы. Адаптация 24-летнего француза, до этого два года практически безупречно игравшего за «Лилль», проходит нелегко: на его совести уже несколько результативных ошибок. А если верить продвинутой статистике, Шевалье с момента перехода в ПСЖ пропустил на два гола больше, чем пропустил бы условный «средний вратарь».

Между тем Луис Энрике доверяет новичку. «У него есть характер,— заявил испанский специалист перед одним из матчей Лиги чемпионов.— Мы уверены, что он станет важным игроком на долгие годы. Я думаю, вы уже и не помните, как долго вы критиковали Джанлуиджи Доннарумму. Четыре года вы его "убивали"».

Причины доверия ясны. На Шевалье с самого начала рассчитывали как на первого номера, потому и выложили за него летом €40 млн (с учетом бонусов сумма трансфера может возрасти до €55 млн).

Да и вообще, наличие четкой вратарской иерархии — ситуация привычная для европейских грандов. Запасные вратари традиционно получают игровое время в матчах национальных кубков. Таких встреч клубы Ligue 1 — высшего французского дивизиона — в текущем сезоне еще не проводили: они вступают в борьбу за трофей со стадии 1/32 финала, до которой дело еще не дошло (игры запланированы на середину декабря).

Помимо этого, и сам Матвей Сафонов далеко не безгрешен. Не исключено, что «выбить» внеочередной старт ему мешают собственные ошибки, в том числе грубые. Сафонов продолжает получать практику в сборной России, и в последнее время играет за нее не слишком успешно. С последнего матча за ПСЖ — в мае этого года — вратарь четырежды выходил на поле в составе национальной команды. В июне он позволил нигерийцам сравнять счет, выкатив мяч на ногу форварду соперника. В октябре — пропустил от иранцев, неуверенно сыграв по поперечному пасу через вратарскую площадь. В ноябре — не совладал с не очень сильным ударом перуанца Алекса Валеры метров с 30.

Роман Левищев